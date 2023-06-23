Bakan Mehmet Şimşek: Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir - Son Dakika
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Bakan Mehmet Şimşek: Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir

23.06.2023 13:58

Merkez Bankası 27 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltirken, atılan adım piyasalar tarafından yetersiz bulunmuştu. Kamuoyundaki eleştirilere yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, piyasalar tarafından yetersiz bulunan Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararına ilişkin "Bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" açıklamasını yaptı.

"BU HEDEFLERE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadesini kullandı.

YABANCI BANKALARIN BEKLENTİSİNİN EPEY ALTINDA KALDI

Merkez Bankası'nın haziran ayı politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarması, yüzde 40'a kadar beklenti içinde olan yabancı bankaları da hayal kırıklığına uğrattı.

"ÇOĞU EKONOMİSTİN BEKLEDİĞİNDEN CİDDİ ÖLÇÜDE DÜŞÜK"

Bloomberg'ün haberinde, politika faizinin yüzde 8.5'tan yüzde 15'e yükseltilmesinin "öngörülerin altında kaldığını" ancak aşamalı artış sözü verildiği belirtildi. Bloomberg, "Politika yapıcılar aşırı ucuz para döneminden aşamalı dönüşüm yaşanacağını söyledikleri bir döneme geçerken, Merkez Bankası çoğu ekonomistin beklediğinden ciddi ölçüde düşük bir artış yaptı" ifadelerini kullandı.

THE ECONOMIST MUHABİRİ: BEKLENTİLERİN EPEY ALTINDA

The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, "Türkiye Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 6.5 oranında artırdı; bu, beklentilerin epey altında. TL, dolar karşısında 23.67'ye düştü; bu yeni bir dip" yorumunu yaptı.

DOLAR ZİRVE YAPTI

Faiz artışının beklenilenden düşük olması döviz kurlarının da ateşini yükseltirken, dolar/TL gece saatlerinde 25,48 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı. Doları euro takip ederken, döviz kurundaki artış gram altının 1.567 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaşmasını sağladı.

YORUMLAR (8)
  • alos : BU İŞİN SORUMLULARI YOĞUN BAKIMDA OLAN TÜRKİYE YÖNETİMİNE, BAKIMDA CAN BULSUN DİYE DESTEK VERENLERDİR. DÜNYADA NE KADAR İPİ KPUK VARSA ÜLKEMİZE SOKTUNUZ TÜRK HALKINDAN NE ALIP VEREMEDİĞİNİZ VAR. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Pamuk: Kendi parasını değersiz kılan bir milletten ne Bekliyorsunuz Dolar almaya devam Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
  • UğuR DURAN: Size inanıyoruz Sayın Bakanım. elbet ülkemiz düzlüğe çıkacak ama fazla vakit yok. ekonomimiz sallanıyor ve biran önce devrilmeden ayağa kaldırmamız gerekmektedir. Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek: Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir - Son Dakika


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