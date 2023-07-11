Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması: Rezervleri 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici - Son Dakika
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Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması: Rezervleri 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici

11.07.2023 13:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını ve net rezervlerin 14.2 milyar dolar seviyesinde iyileşme gösterdiğini duyurdu. Şimşek bu durumu, "Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir" şeklinde yorumladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası döviz rezervlerinin 108 milyar dolar seviyesine çıktığını, iyileşmenin devamı için gereken adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

"NET REZERVLER 14.2 MİLYAR DOLAR İYİLEŞME GÖSTERDİ"

Bakan Şimşek paylaşımında, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek'in gündem yaratan açıklaması şöyle devam etti: "Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR (7)
  • Bulent Cebeci: emekliyi perişan ettiniz halk bunu unutmaz yerel seçimlerde Cevap Yaz 16 9 Yayından Kaldır
  • can ok: Kiralar uçmus ev araba almak hayal gida fiyatlari desen zam ustune zam hala masal anlatiliyor nenni nenni nenni Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
  • İbrahim Kaan: Belirtilen günlerde dolar 20 den 26 olmuş ?? Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması: Rezervleri 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması: Rezervleri 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici - Son Dakika
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