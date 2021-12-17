Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,61 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 6,21 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 5,99 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,111036
|6,61
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,031075
|6,21
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,017711
|5,99
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,230760
|5,77
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,045670
|5,70
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,167324
|5,69
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,149543
|5,62
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,250149
|5,62
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,098746
|5,61
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,284128
|5,60
Kaynak: AA
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