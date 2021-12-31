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Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

31.12.2021 13:03
Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 1.883,67 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 1.883,67 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,02 puan değer kazanarak 1.883,67 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,54 ile spor oldu.

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de devam ediyor. Bugün Noel tatili dolayısıyla birçok piyasada işlem gerçekleştirilmiyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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