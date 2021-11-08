Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı

BIST 100 Endeksi, 17 Mart'ta 1.589 puana çıkarak TL bazında rekor kırmış ve günü 1.574 puandan kapatmıştı. Endeks Cuma günü 1.586 puana çıkarak rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü ve günü 1.583 puan ile en yüksek seviyeden kapattı. Yükselişini yeni haftaya taşıyan BIST 100 Endeksi, 1594 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı.

SON REKOR 17 MART'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

BIST 100 Endeksi, 17 Mart'ta 1.589 puana çıkarak TL bazında rekor kırmış ve günü 1.574 puandan kapatmıştı.

CUMA GÜNÜ REKOR KAPANIŞ YAPMIŞTI

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü 1.586 puana çıkarak rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü ve günü 1.583 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

BIST 100 ENDEKSİNDE 1.620 SEVİYESİ KRİTİK

Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta artan risk iştahı ile çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirilmesinin ardından yeni haftanın sakin başladığını söyledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Euro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.