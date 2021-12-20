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Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı - Son Dakika

Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı

20.12.2021 09:15
Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı - Son Dakika
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