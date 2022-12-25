Bakan Vedat Bilgin tarih verdi! EYT düzenlemesi ne zaman gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilyonların heyecanla beklediği EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesinin ardından bu ay sonunda veya en geç Ocak ayının ilk haftasında düzenlemenin Meclis'e sevk edileceğini söyledi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarının detayları şöyle: "Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim.

"YAŞ KONUSU NETLİK KAZANMADI"

Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O pirim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.

"OCAK BAŞINDA 2 MİLYONU GEÇEBİLİR"

Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞ-KUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor.

MEMUR ZAMMI KONUSU

Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın meclise gidiyor."