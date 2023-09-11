Son Dakika: Cari denge temmuzda 5,5 milyar dolar açık verdi

Haziran ayında Ekim 2021'den bu yana ilk kez fazla veren cari denge bir aylık aranın ardından yine açık verdi. Haziranda 674 milyon dolar fazla veren cari denge temmuzda 5,5 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 10.4 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 477 dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 999 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 795 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 1 milyar 160 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolar ve 18 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 2.7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 778 milyon dolar net artış oldu.