Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, dünya siyaseti ve ekonomisinde büyük yaralar açmaya devam ediyor. Rusya'nın son olarak yaptığı hamle büyük yankı uyandırdı. Moskova yönetimi dün Batı'nın yaptırımlarına karşılık olarak Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışını kesti. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kalkıncaya dek gaz akışına izin vermeyeceklerini duyuran Moskova yönetiminin "Bu kış oldukça zor geçecek" notuyla paylaştığı 2 dakikalık tehdit videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

RUSYA'NIN HAMLESİ CUMHURBAŞKANI'NA SORULDU

Rusya tarafından atılan bu adım, bugün Balkan Turu'na çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanında soruldu. Gazetecinin "Rusya, bu kış zor geçecek dedi. Türkiye'nin doğal gaz konusunda sıkıntısı var mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ektiğini biçiyor. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Putin de Avrupa'nın yaptırımlarına karşı böyle bir tepki veriyor" dedi.

"BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ KRİZE ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başlıkları ise şu şekilde: "Balkanlar ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik her 3 ülkede düzenlenen forumlara katılım sağlanacak. Ziyaretimizde Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize karşı çözüm çabası içinde olacağız. Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız.

"TOPRAK BÜTÜNLÜKLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ziyarette Balkanlar'ın huzuruna desteğimizi vurgulayacağız. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz. Daha sonra Belgrad'a geçeceğiz. Vucic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerimiz olacak. Sırbistan'ın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna-Hersek başta olmak üzere ikili ve ekonomik ilişkileri ele alacağız. İkili ticaret hacmimizde hızla yükseliyor."