Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Amacımız yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Amacımız yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak

26.12.2022 20:06

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmanın yakında tamamlanacağını söyleyerek, "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadesini kullandı.

Yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantıda birçok önemli konu ele alınırken milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi de ele alındı.

"ARZUMUZ YILBAŞINDAN ÖNCE GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçen hafta yaptığı konuşmasına benzer bir açıklama yaparak, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

İLK ETAPTA 2 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor.

BAKAN BİLGİN: SAYI ARTABİLİR

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT'nin aralık ayının sonunda tamamlanacağını işaret etmişti. Bilgin, konuyla ilgili "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" demişti.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Yaş sınırıyla ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek" ifadelerini kullanmıştı.

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EYT, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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