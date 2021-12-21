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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TL'deki yükseliş dünya basınında - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TL'deki yükseliş dünya basınında

21.12.2021 18:25
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TL'deki yükseliş dünya basınında

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamasının ardından Türk lirasındaki (TL) yükseliş dünya basınında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamasının ardından Türk lirasındaki (TL) yükseliş dünya basınında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği finansal alternatifler ve ekonomik tedbirler uluslararası basında geniş yer buldu.

Alman Haber Ajansı (DPA), Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan para biriminin değer kaybına karşı savaşıyor. Lira keskin bir şekilde değer kazanıyor" şeklinde görürken, Die Zeit-Internet, TL'nin önemli ölçüde değer kazandığına dikkati çekti.

Bosna Hersek basınından Aljazeera Balkans, Faktor ve N1, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında doların TL karşısında değer kaybettiğine işaret ederken, Dnevni Avaz ise Erdoğan'ın "Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." ifadelerine yer verdi.

Ermenistan'dan News.am, TL'nin Erdoğan'ın çağrısıyla yükselmeye devam ettiğini belirtti. Irak basınından Rudaw'ın haberinde ise "Türkiye hükümetinin yeni kararlarıyla liranın değeri yükseldi." denildi.

İngiltere'den El Kuds El Arabi, Erdoğan'ın dünkü konuşmasının ardından TL'nin dolar karşısında değer kazanmasını, "Dolar satma gecesi" olarak nitelendirirken, "Erdoğan bir kez daha ekonomik kartları karıştırmakta nasıl başarılı oldu, liranın yükselişi devam edecek mi?" sorusuna yer verdi.

İran'daki IRIB-İnternet, haberi "Türkiye'de dövizde serbest düşüş" olarak gördü. Mısır basınından El Masri el Yevm Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğuna ilişkin ifadelerini öne çıkarırken, Mısır'dan El Şuruk da haberi "Türkiye, lirayı desteklemek adına yeni icraat paketi açıkladı." başlığıyla gördü.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TL'deki yükseliş dünya basınında - Son Dakika Ekonomi


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