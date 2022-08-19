Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim

19.08.2022 12:04

Ukrayna Lviv'deki tarihi zirvenin ardından Türkiye'ye dönüşünde Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirimlerin kalıcı olup olmayacağı sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim derdimiz burada para kazanmak değil, ucuz ürün satmak. İki gün önce genel müdürle de konuştum. 'Süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım' dedim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna ziyareti sonrası Türkiye'ye döndü. Erdoğan, uçakta gazetecilerin gündeme dair sorduğu Suriye Meselesi, Abdülhamid Han Gemisi, ve geçtiğimiz günlerde açılan Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili soruları yanıtladı.

"BİZİM TEK DERDİMİZ VAR: KALİTELİ ÜRÜN VE UCUZ ÜRÜN"

Bir gazetecinin sorduğu 'Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlerin kalıcı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı bu adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Krediye diyoruz ki 'Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin.' Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım.

"TARIM KREDİ RAFLARINDA ÜRÜN KALMADI"

Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun kuzuda değil, büyükbaşta da yapalım. Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü; 'aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle' falan filan. Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım. Şu anda gerek bakanım gerek genel müdürümüz bu çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek" değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR (1)
  • Ethem Çetim : Reis farkında değil sanırım fakat dediği gibi temel ihtiyaç malzemelerinde fiyatlarda 1 -2 tl anca indirim yapıldı. Hatta çoğu üründe zincir marketlerden daha pahalıya hala ürün satılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcılarının veya milletvekillerinin duruma el atıp kontrol etmesi gerekiyor. TARIM KREDİ Sayın Cumhurbaşkanımızın dediklerini dinlemiyor itat etmiyor. Hala kar amacı ile ürün satmaya devam ediyor. Yoğurt peynir makarna et fiyatları değişmedi aynı fiyattan devam ediliyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim - Son Dakika
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