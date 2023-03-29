Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçerken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli müjdelerde bulundu.
Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arefe gününde ise Karadeniz gazıyla ilgili bir başka müjdeli haberi daha vereceğini duyurdu.
Seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda da tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.
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Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretliyi sevindirecek haber: Temmuz ayında ara zam yapılacak - Son Dakika