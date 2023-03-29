Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretliyi sevindirecek haber: Temmuz ayında ara zam yapılacak

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"Arefe gününü bekleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşayacağız

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçerken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli müjdelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ART ARDA MÜJDELER

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arefe gününde ise Karadeniz gazıyla ilgili bir başka müjdeli haberi daha vereceğini duyurdu.

"TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK"

Seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda da tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

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