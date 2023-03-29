Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretliyi sevindirecek haber: Temmuz ayında ara zam yapılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretliyi sevindirecek haber: Temmuz ayında ara zam yapılacak

29.03.2023 14:02

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere demeçler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği bir müjdeli haberi duyurdu. Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçerken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli müjdelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ART ARDA MÜJDELER

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arefe gününde ise Karadeniz gazıyla ilgili bir başka müjdeli haberi daha vereceğini duyurdu.

"TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK"

Seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda da tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (2)
  • Semih Yetkin: Yaşa Erbakan pardon Erdoğan dilim sürçtü sürekli müjdeler gelince 10 bin tl olacak heralde maaşlar sağol sayın cumhurbaşkanımız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ayhan Taş: Ara zam hemen şimdi. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

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