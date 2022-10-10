Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek

10.10.2022 20:55

Kabine sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde de gençlere vererek, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız" sözlerini söyledi. Yılda 2 defa verilecek destekten 150 bin üniversite öğrencisi faydalanacak.

Beştepe'de yaklaşık 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Erdoğan, bir müjde de üniversiteli gençlere verdi.

ŞEHİR DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız" dedi.

YILDA 2 KEZ VERİLECEK

150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı destekle ilgili Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda 2 kere ulaşım desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi. .

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek - Son Dakika
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