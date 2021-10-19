Son dakika! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dün günü 9,32'den kapatan kur, bu sabah itibariyle tüm zamanların en yüksek fiyatı ile alıcı buluyor. Güncel dolar kurutüm detayları ile haberimizde yer almaktadır.

18 EKİM 2021 DOLAR KURU

Dün günü 9,32'den kapatan kur, yeni güne de rekorla başladı. Bu sabah 9,37'yi aşan dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar, saat 11.00 itibarıyla 9,29'den işlem görüyor.

BUGÜNÜN DOLAR KURU

Dolardaki yükselişi tetikleyen geçen hafta Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması oldu. Halihazırda eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 8.65 liradan 9 liranın üzerine tırmanmıştı. Ancak görevden almalarla perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da faiz indirimi geleceği beklentisi güçlendi. Piyasa beklentisi 50-100 baz puanlık bir indirim etrafında oluştu. Bu da dolardaki yükselişi hızlandırdı. Bunun yanında dünyada artan enerji fiyatları, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerini baskılamaya devam ediyor.