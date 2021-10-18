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Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde

18.10.2021 09:46

Son dakika edinilen haberler göre, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay gittiği sürpriz faiz indirimi ve Merkez'deki görev değişiklikleri doların yükselişini hızlandırdı. Yeni haftaya da rekorla başlayan kur, 9,29 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Faiz indirimi ve Merkez Bankası'nda üç üst düzey yetkilinin görevden alınmasıyla yükselişini hızlandıran dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Türk lirası, dolar karşısında ay başından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Cuma gecesi 9,27 seviyelerini gören dolar, yeni haftaya da rekorla başladı. Kur 9,29 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar saat 09.40 itibarıyla 9,29'den işlem görüyor.

EURO, STERLİN VE GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda euro 10,74'ten, sterlin ise 12,75'ten alıcı buluyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 526 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 864 liradan, cumhuriyet altını da 3.519 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.765 dolar seviyesinde.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Merkez Bankası, 21 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Merkez'in kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde - Son Dakika Ekonomi


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