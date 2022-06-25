Son dakika ekonomi: 3 senede kendini amorti edecek kazançlı yatırım, 5 milyon liraya kuruldu - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: 3 senede kendini amorti edecek kazançlı yatırım, 5 milyon liraya kuruldu

25.06.2022 11:13
Son dakika ekonomi: 3 senede kendini amorti edecek kazançlı yatırım, 5 milyon liraya kuruldu

Son dakika ekonomi haberi: Kırıkkale Valiliği tarafından Keskin ilçesine 5 milyon liraya kurulan beton santrali sayesinde köy grup yollarının üst yapılarını uzun vadede bozulmayacak kaliteye getiriliyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından Keskin ilçesine 5 milyon liraya kurulan beton santrali sayesinde köy grup yollarının üst yapılarını uzun vadede bozulmayacak kaliteye getiriliyor. Açılışta konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Beton santrali, 3 sene içerisinde kendi kendini amorti edecek bir kazanıma sahip" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından Keskin ilçesine 5 milyon liraya kurulan beton santrali düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Keskin, Karakeçili ve Çelebi ilçelerine bağlı köy grup yollarının üst yapılarını uzun vadede bozulmayacak kaliteye getireceklerini söyledi.

" İyi bir takım olarak yapacağız"

2 bin 453 kilometre yol ağının olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "İlimizde 185 tane köy var, 2453 kilometre kadar bir yol ağımız var. Bunun 177 kilometresi sıcak asfalt. 80 kilometresi beton asfalt. 750 kilometresi de sathi kaplamaydı. Sathi kaplama 4-5 yıl sonra yıpranarak ortadan kalkan bir çalışmadır. Biz burada kalıcı işler yapmak istiyoruz. Geçen sene 51 kilometre yol yaptık. Bu sene bunun iki katı kadar yol yapacağız. Bu yolları çalışma arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla beraber, iyi bir takım olarak yapacağız" dedi.

"Balışeyh ilçemizde de bir tane daha beton santrali açacağız"

Vali Tekbıyıkoğlu, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz beton santralle üretim kapasitemizi ikiye katlamış olurken, Keskin'e yapacağımız operasyonunun nakliye maliyetlerini de çok daha aza indirmiş olduk. Yani burada yapılan beton santral, Keskinle beraber Karakeçili, Çelebi ilçelerimizin de köy yol ağlarına hizmet edecek. Bunu yaklaşık 5 milyon gibi çok cüzi bir rakama bitirdik. Santral, bu maliyeti de 3 sene içerisinde, bu söylediğim özelliklerden dolayı, kendi kendini amorti edecek bir kazanıma sahip. 3 senede verilen yatırımın maliyetinin tekrar geri alınması, ticaretin hiçbir kısmında yok. Balışeyh ilçemizde de bir tane daha beton santrali açacağız ve üretim kapasitemizi 3'e katlamış olacağız. Geçtiğimiz yıllarda ki ürettiğimiz beton üretiminin, çok daha fazlasını üretmiş olacağız. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

"Milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz"

AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Keskin ilçesini tarihi bir an yaşadığını belirterek, "Pandemiyi atlattık ardından savaş, kuraklık, gıda ve enerjide sıkıntılar var. Bu sıkıntılara rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde dünya çapında devasa eserler üretmeye devam ediyoruz. 'Aşkla koşan yorulmaz' demiş üstat. Cumhurbaşkanımız ve emrindekiler hep beraber gece gündüz memleketimize, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ise köy grup yollarında kullanılacak beton santralinin hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu, protokol üyeleri ile birlikte beton santralinin açılışını gerçekleştirildi.

Açılışa törenine Kırıkkale Belediye Başkan Vekili Halil Danacı, Kaymakam Tunahan Çil, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Karakeçili, Kırıkkale, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: 3 senede kendini amorti edecek kazançlı yatırım, 5 milyon liraya kuruldu - Son Dakika

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