Son dakika ekonomi: Başkan Tavlı: "Yöresel Ürün Pazarı Ünye'ye değer katacak" - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Başkan Tavlı: "Yöresel Ürün Pazarı Ünye'ye değer katacak"

08.03.2022 19:11
Son dakika ekonomi: Başkan Tavlı: "Yöresel Ürün Pazarı Ünye'ye değer katacak"

Son dakika habere göre Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Atatürk Parkı'nda kurulacak olan Hanımeli Yöresel Ürün Pazarı yerinde incelemelerde bulunarak, hanımların ev ekonomisine ve ilçe turizmine katkı sunacağını söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Atatürk Parkı'nda kurulacak olan Hanımeli Yöresel Ürün Pazarı yerinde incelemelerde bulunarak, hanımların ev ekonomisine ve ilçe turizmine katkı sunacağını söyledi.

Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan ve DOKA tarafından desteklenen proje ile Atatürk Parkı'nda bulunan Taka Restoran'ın alt katında kurulacak olan Hanımeli Yöresel Ürün Pazarı'nda incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ÜNKA Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak pazarın Ünye'ye ve ilçe turizmine kazandırılacağını söyleyen Başkan Hüseyin Tavlı, "Bu özel ve anlamlı günde, yerel yönetim olarak yöresel ürünlerin öne çıkması, değer bulması bölgemize ilçemize katma değer oluşması için biz belediye olarak bir faaliyet içerisinde idik. Bunu daha da ileri götürelim, işi taçlandıralım ve hayatımızın merkezinde olan siz değerli kadınlarımız ile birlikte yöresel ürünlerimizin üretiminde aynı zamanda aile ekonomisine katkı sunması noktasında siz kadınlarımızdan hem güç alalım, hem de aile ekonomimize katkı sunalım diye buradayız. İnşallah yöresel ürünlerin ticari anlamda üretilip satıldığı ve sizlerin hemşerilerimizin, şehrimizin marka neticesine dönebilecek bölgenin kıymetli ürünlerinin de tanıtılmasına hep birlikte vesile oluruz diyorum. Sizlere hayırlı olsun diyorum. Bu noktaya gelene kadar bu kardeşlerimiz hijyen, kooperatifçilik, üretim, paketleme gibi konular da ciddi anlamda eğitim aldılar. Hiç aksatmadan programlara katılarak bugün inşallah buraya kendi sıcaklıklarını da katarak Ünye'de özel bir mekanın oluşmasına vesile olacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

ÜNKA Kadın Kooperatifi üyeleri de Başkan Tavlı'ya kadınlara verdiği önem ve destek nedeniyle teşekkür etti. - ORDU

Son dakika ekonomi: Başkan Tavlı: Yöresel Ürün Pazarı Ünye'ye değer katacak

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Ünye Belediyesi, Hüseyin Tavlı, Ordu, Ünye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Başkan Tavlı: 'Yöresel Ürün Pazarı Ünye'ye değer katacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Başkan Tavlı: "Yöresel Ürün Pazarı Ünye'ye değer katacak" - Son Dakika
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