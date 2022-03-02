Son dakika ekonomi: Bolvadin OSB yatırımcı çekmeye devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Bolvadin OSB yatırımcı çekmeye devam ediyor

02.03.2022 14:00
Son dakika ekonomi: Bolvadin OSB yatırımcı çekmeye devam ediyor

Son dakika ekonomi haberi: Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcı çekmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcı çekmeye devam ediyor.

Bolvadin OSB'ye 5 milyon TL'lik yatırım CNC metal işleme ve ferforje imalatı yapacak olan firma yetkilisi Hasan Kiriş, Kaymakam Taner Bolat ile sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme ile bölgeye 4771 metrekarelik alana fabrikanın kurulacağı ve ilk etapta 10 kişinin tesiste istihdam edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Yatırımcı, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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