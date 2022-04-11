Son dakika ekonomi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde

11.04.2022 17:08
Son dakika ekonomi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde

Son dakika haberi... Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosunda hasta kabulüne başladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosunda hasta kabulüne başladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi açıklamasına göre, hastane bölgeye kazandırdığı erişkin ve çocuk yan dal branşlarıyla bölgede öncü olmaya devam ediyor.

Uzman Dr. Metin Karçin, 2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlığını, 2008 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Karçin, Gaziantep Çocuk Hastanesi ve Gaziantep'teki bazı özel hastanelerde görev yaptı.

Karçin birçok kongre ve sempozyuma katılırken, birçok kurs ve sertifikanın da sahibi. Bunlardan bazıları, Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu, Çocuklarda Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kursu, NRP kursu, Ege Üniversitesi 10. Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimleri Kursu, 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, 26.Neonatalli Kongresi, 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıklar Kongresi, 14. Ulusal Allerjik ve Klinik Mikrobiyolojik Kongresi, 8. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Allerji Hastalıkları ve Astım Sempozyumu, 5. Zekeriya Tahir Burak Yenidoğan Günleri.

Uzm. Dr. Karçin, Türk Pediatri Derneği ve Milli Pediatri Derneği üyesi. Karçin'in ilgi alanları ise, yenidoğan hastalıkları, kolik bebek yönetimi, bebek beslenmesi, çocuk gelişimi, aşılama, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, iştahsız çocuklar, sık görülen enfeksiyonlar ve akılcı antibiyotik kullanımı.

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Çocuk Sağlığı, Medical Park, Gaziantep, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Karçin, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde - Son Dakika
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