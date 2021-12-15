Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 15.12.2021 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 2,02 2,16 -6,48 QUA Granite Hayal Yapı 13,56 14,49 -6,42 Selçuk Ecza Deposu 12,34 12,78 -3,44 Anadolu Grubu Holding 46,38 48,00 -3,37 Aksa Enerji 10,09 10,40 -2,98 Kerevitaş Gıda 5,25 5,41 -2,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,46 7,68 -2,86 Gözde Girişim 9,52 9,79 -2,76 Çimsa 37,78 38,84 -2,73 Türk Telekom 10,74 11,04 -2,72 Odaş Elektrik 1,54 1,58 -2,53 Tümosan Motor ve Traktör 21,16 21,70 -2,49 Doğuş Otomotiv 49,00 50,20 -2,39 Tofaş Oto Fabrikaları 90,55 92,75 -2,37 Kartonsan 63,90 65,35 -2,22 Erbosan 139,50 142,60 -2,17 Esenboğa Elektrik 30,92 31,60 -2,15 Kordsa Teknik Tekstil 40,08 40,96 -2,15 Halk GMYO 2,74 2,80 -2,14 Türk Traktör 230,20 235,10 -2,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)