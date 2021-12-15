Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 15.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|2,02
|2,16
|-6,48
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,56
|14,49
|-6,42
|Selçuk Ecza Deposu
|12,34
|12,78
|-3,44
|Anadolu Grubu Holding
|46,38
|48,00
|-3,37
|Aksa Enerji
|10,09
|10,40
|-2,98
|Kerevitaş Gıda
|5,25
|5,41
|-2,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,46
|7,68
|-2,86
|Gözde Girişim
|9,52
|9,79
|-2,76
|Çimsa
|37,78
|38,84
|-2,73
|Türk Telekom
|10,74
|11,04
|-2,72
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,58
|-2,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,16
|21,70
|-2,49
|Doğuş Otomotiv
|49,00
|50,20
|-2,39
|Tofaş Oto Fabrikaları
|90,55
|92,75
|-2,37
|Kartonsan
|63,90
|65,35
|-2,22
|Erbosan
|139,50
|142,60
|-2,17
|Esenboğa Elektrik
|30,92
|31,60
|-2,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|40,08
|40,96
|-2,15
|Halk GMYO
|2,74
|2,80
|-2,14
|Türk Traktör
|230,20
|235,10
|-2,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi