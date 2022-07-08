Son dakika ekonomi: Konya'da sulama yatırımıyla çilek üretimi artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: Konya'da sulama yatırımıyla çilek üretimi artıyor

08.07.2022 19:04
Son dakika ekonomi: Konya'da sulama yatırımıyla çilek üretimi artıyor

Son dakika haberlerine göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Konya'nın Hüyük ilçesinde yılda 7 bin 500 ton çilek üretiminin yapıldığını belirterek, bununla ekonomiye 70 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Konya'nın Hüyük ilçesinde yılda 7 bin 500 ton çilek üretiminin yapıldığını belirterek, bununla ekonomiye 70 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmanın yanı sıra sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını aktardı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılan gölet ve kapalı sulama yapılarının tarımın gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret eden Akca, bölgedeki 7 gölet ile su depolama hacminin 3 milyon 146 bin metreküpe çıkarıldığını vurguladı.

İlçede 5 bin dekar arazi suyla buluşturuldu

Akca, ilçede 5 bin dekar alanın sulu tarıma kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece meyve ve sebze ekimi artması, yörenin geçim kaynağına büyük istihdam sağlanmıştır. Hüyük'te yılda ortalama 7 bin 500 tonluk üretim, Türkiye'nin çilek ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamaktadır. Çilek üretimi, bölge ekonomisine çok ciddi ekonomik katkı sağlamaktadır. İç piyasa ve yurtdışına ihraç edilen çilek üretimi ile 2022 yılı birim fiyatlarıyla ekonomiye 70 milyon lira katkı sağlanmasının hedefleniyor. Kendine has tadı ve aroması olan Hüyük çileği, organiktir. Konya Ovası'nın bu bereketli topraklarına yatırım yaparak üretimin ve istihdamın bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Konya'da yaz spor okullarına ilgi artıyor Konya'da yaz spor okullarına ilgi artıyor Tüik Verilerine Göre Tavuk Eti Üretimi Yüzde 11,6 Arttı Tüik Verilerine Göre Tavuk Eti Üretimi Yüzde 11,6 Arttı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Konya'da sulama yatırımıyla çilek üretimi artıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:08:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Konya'da sulama yatırımıyla çilek üretimi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement