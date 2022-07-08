Son dakika ekonomi: Konya'da sulama yatırımıyla çilek üretimi artıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Konya'nın Hüyük ilçesinde yılda 7 bin 500 ton çilek üretiminin yapıldığını belirterek, bununla ekonomiye 70 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmanın yanı sıra sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını aktardı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılan gölet ve kapalı sulama yapılarının tarımın gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret eden Akca, bölgedeki 7 gölet ile su depolama hacminin 3 milyon 146 bin metreküpe çıkarıldığını vurguladı.

İlçede 5 bin dekar arazi suyla buluşturuldu

Akca, ilçede 5 bin dekar alanın sulu tarıma kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece meyve ve sebze ekimi artması, yörenin geçim kaynağına büyük istihdam sağlanmıştır. Hüyük'te yılda ortalama 7 bin 500 tonluk üretim, Türkiye'nin çilek ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamaktadır. Çilek üretimi, bölge ekonomisine çok ciddi ekonomik katkı sağlamaktadır. İç piyasa ve yurtdışına ihraç edilen çilek üretimi ile 2022 yılı birim fiyatlarıyla ekonomiye 70 milyon lira katkı sağlanmasının hedefleniyor. Kendine has tadı ve aroması olan Hüyük çileği, organiktir. Konya Ovası'nın bu bereketli topraklarına yatırım yaparak üretimin ve istihdamın bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz."