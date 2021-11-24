Üye Girişi
Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

24.11.2021 08:59
Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Gelen son dakika haberine göre Enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmasıyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri...

Enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmasıyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de enflasyonun güçlü seyrini koruması politika yapıcılarını önlem almaya yönlendirse de özellikle Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve tedarik sorunları ile risk algısı yükselmeye devam ediyor.

ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artışa çözüm bulmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden dün, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulmasıyla ABD'de akaryakıt fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

Biden, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Çin'in de rezervlerindeki petrolü kullanıma sunmayı kabul ettiğini belirterek, "Bu koordineli eylem, arz eksikliğiyle başa çıkmamıza, dolayısıyla fiyatların düşmesine yardımcı olacak." dedi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili sıkıntıların tedarik zincirinde aksaklıklara neden olduğunu kaydeden Biden, bu durumun "kıtlık" endişelerine yol açtığını ve fiyat artışlarına katkıda bulunduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamalarına karşın Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,7 artışla 81,7 dolara yükselirken, analistler, planın teknik açıdan sıkıntıları olduğunu ve beklentileri karşılamadığını bildirdi.

Yarından itibaren Şükran günü nedeniyle tatile girecek ABD'de bugün yoğun veri gündemi dikkati çekiyor.

Analistler, gün boyunca açıklanacak verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini aktararak, Fed tutanaklarında ise para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Altının ons fiyatı, Jerome Powell'ın Fed Başkanlığına tekrar aday gösterilmesinin düşüşünü dün de sürdürerek 1.790 seviyelerine dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,64 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi de 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 düşüş kaydetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında satıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgını gündemin odağında yer almaya devam ederken, artan vaka sayılarının ardından oluşan belirsizlik pay piyasalarında satış baskısına neden oluyor.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,62 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise şu sıralarda Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyenin hemen üzerinde 1,1244'ten işlem görüyor.

Asya'da, Yeni Zelanda Merkez Bankası bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkartırken, bankanın para politikası duruşunun şahin kalmaya devam ettiği görüldü.

Kapanışa yakın, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,20 geriledi. Dün resmi tatilde olan Japonya'da ise bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 53,2'den 54,2'ye yükselmesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün 13,4933 ile zirvesini görmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,15'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında yer alamaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.800'ün direnç, 1.720 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksleri

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel güven endeksleri

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo iş ortamı güven endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boji'nin talepleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü 09:11 Boji'nin talepleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 07:57 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 07:25 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir 18:04 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Son Dakika Haberleri
09:20 Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
09:13 Murat Gezici: 2023 seçimlerinin galibini 1980-1999 doğumlu Y kuşağı belirleyecek
09:10 Boji'nin talepleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
09:07 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor
08:47 Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız
08:46 Bilim insanları: İki metre mesafe koysanız da maske takın!
08:40 Bugün Öğretmenler Günü: Öğretmenler gıdaya erişemiyor, ek iş arıyor!
08:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
08:32 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 24 Kasım altın fiyatları
08:31 Erkekler neden kadınlardan daha az yaşıyor?
Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu         
09:21
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor         
09:08
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi         
07:58
Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü         
07:28
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum         
16:16
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 09:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement