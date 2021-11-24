Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmasıyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de enflasyonun güçlü seyrini koruması politika yapıcılarını önlem almaya yönlendirse de özellikle Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve tedarik sorunları ile risk algısı yükselmeye devam ediyor.

ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artışa çözüm bulmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden dün, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulmasıyla ABD'de akaryakıt fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

Biden, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Çin'in de rezervlerindeki petrolü kullanıma sunmayı kabul ettiğini belirterek, "Bu koordineli eylem, arz eksikliğiyle başa çıkmamıza, dolayısıyla fiyatların düşmesine yardımcı olacak." dedi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili sıkıntıların tedarik zincirinde aksaklıklara neden olduğunu kaydeden Biden, bu durumun "kıtlık" endişelerine yol açtığını ve fiyat artışlarına katkıda bulunduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamalarına karşın Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,7 artışla 81,7 dolara yükselirken, analistler, planın teknik açıdan sıkıntıları olduğunu ve beklentileri karşılamadığını bildirdi.

Yarından itibaren Şükran günü nedeniyle tatile girecek ABD'de bugün yoğun veri gündemi dikkati çekiyor.

Analistler, gün boyunca açıklanacak verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini aktararak, Fed tutanaklarında ise para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Altının ons fiyatı, Jerome Powell'ın Fed Başkanlığına tekrar aday gösterilmesinin düşüşünü dün de sürdürerek 1.790 seviyelerine dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,64 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi de 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 düşüş kaydetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında satıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgını gündemin odağında yer almaya devam ederken, artan vaka sayılarının ardından oluşan belirsizlik pay piyasalarında satış baskısına neden oluyor.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,62 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise şu sıralarda Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyenin hemen üzerinde 1,1244'ten işlem görüyor.

Asya'da, Yeni Zelanda Merkez Bankası bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkartırken, bankanın para politikası duruşunun şahin kalmaya devam ettiği görüldü.

Kapanışa yakın, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,20 geriledi. Dün resmi tatilde olan Japonya'da ise bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 53,2'den 54,2'ye yükselmesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün 13,4933 ile zirvesini görmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,15'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında yer alamaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.800'ün direnç, 1.720 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksleri

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel güven endeksleri

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo iş ortamı güven endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları