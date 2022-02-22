Son dakika ekonomi: Samsun'da yöresel ürünler markalaşıyor - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Samsun'da yöresel ürünler markalaşıyor

22.02.2022 17:05
Son dakika ekonomi: Samsun'da yöresel ürünler markalaşıyor

Son dakika haberler: SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un yöresel ürünlerinin markalaşıp, dünyaya açılması noktasında var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un yöresel ürünlerinin markalaşıp, dünyaya açılması noktasında var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılı Sosyal Gelişme ve Destekleme (SOGEP) Programı kapsamında finanse edilen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Samsun Yöresel Ürünler Markalaşıyor projesinin kapanış programı Vezirköprü ilçesinde yapıldı. Proje kapsamında oluşturulan Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Gıda Üretim Merkezi'nin de açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vezirköprü bugün kamu yatırımlarında en öndeki ilçelerimizden. Burada bir şey üretmek ve onu satışa değer hale getirmek herkesin harcı değil. Bir de bunu ortaklık içerisinde yapıyorsunuz. Burada bir birliktelik kurdunuz. Bunlar çok değerli. Özellikle yöresel üretimleri, kendi değerlerimizi, kıymetlerimizi, üretime ve istihdama çevirmek çok önemli. Özellikle dikkatinizi çekiyorum, Türkiye dışına da satışı hedefleyen bir proje bu. Çalışılırsa mümkün mü bu. Tabi ki mümkün. Vezirköprümüzün dünyaya satacağı o kadar çok şey var ki" dedi.

Vezirköprü'ye kurulacak Besi OSB'den de bahseden Başkan Mustafa Demir, "Burada 20 bin baş hayvan üretilecek. Türkiye'ye, dünyaya oradan üretim akacak. Dolayısıyla üretim çeşitliliği de gelişecek. Ayrıca 1500 dönüm üzerinde karma OSB'yi de kuracağız. Bunun dışında 248 dönüm Küçük Sanayi Sitesi yapacağız" diye konuşarak şunları söyledi:

İlçedeki bütün kırsal altyapıyı da bitiriyoruz. İlçemiz, kaliteli ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Musluktan içilebilir kalitede ve sürdürülebilir içme suyu akıtacağız."

Programa ayrıca Nerik Kooperatifi Başkanı Hatice Kandemir, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Abdullah Gökbilgin, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN

Son dakika ekonomi: Samsun'da yöresel ürünler markalaşıyor
Son dakika ekonomi: Samsun'da yöresel ürünler markalaşıyor
Son dakika ekonomi: Samsun'da yöresel ürünler markalaşıyor
Son dakika ekonomi: Samsun'da yöresel ürünler markalaşıyor

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Mustafa Demir, Vezirköprü, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Samsun'da yöresel ürünler markalaşıyor - Son Dakika


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