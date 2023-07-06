Son Dakika: En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Son Dakika: En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı

06.07.2023 16:54

Son dakika: En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı.

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Memur zammı ve emeklilere yapılacak zamla ilgili konuşan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"TARİHİN EN YÜKSEK ZAMMI HAYIRLI OLSUN"

"Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİNİ GÖZARDI ETMİYORUZ"

Emekliklerin beklentilerini de gözardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz.''

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Memur zammı yarın TBMM'nin gündeminde olacak! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Memur zammı yarın TBMM'nin gündeminde olacak! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Memur zammı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı - Son Dakika
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