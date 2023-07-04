Son Dakika: En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak - Son Dakika
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Son Dakika: En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak

04.07.2023 17:23

Son dakika: En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Maaş zammı düzenlemesinin yarın Meclis'e sunulacağı belirtildi. Düzenlemeye göre, en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkacak. Memur ve emekliye refah payı verilecek.

Milyonlarca memur ve emeklilerin beklediği maaş zammı düzenlemesiyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından zam düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği belli oldu. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören teklifin yarın TBMM'ye sunulacağı belirtildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

"KİMSENİN MAĞDUR OLMAMASI ÖNEMLİ"

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

"AMACIMIZ REFAH KALİTESİNİ ARTIRMAK"

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptı. Akbaşoğlu yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini belirterek, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Akbaşoğlu, "Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Turgut özal zamanında benim memurum işini bilir demişti aklıma o geldi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • umut Guler: Kimsenin mağdu olmaması için endüşük emekli maaşı17000 olmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak - Son Dakika


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