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Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu - Son Dakika

Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

04.10.2021 10:08

Son edinilen bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Son Dakika: Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

AYLIK TÜFEYE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI

Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,47 ile haberleşme ve %0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34 ile konut oldu.

Son Dakika: Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,63, AYLIK %1,50 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,72 artış gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

Tüketici fiyat endeksi, Aralık, Tütün, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu - Son Dakika Ekonomi


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