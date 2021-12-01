Bir süredir döviz kurundaki yükseliş ülkenin de ana gündem konusu oldu. Dün akşam doların 14 TL'yi aşarak rekor kırmasının ardından bugün Merkez Bankası'ndan piyasaya bir müdahale geldi.
Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleri kullanıldı.
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Bu gelişmenin ardından Meclis'teki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu herkes bilir. Hiçbir zaman yüksek faizci olmadım" ifadelerini kullandı.
Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Merkez'in müdahalesine ilişkin olarak "Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar - Son Dakika Ekonomi