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Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek

13.12.2021 13:30

Son dakika! Doların bugün tarihi rekorunu yenilemesinden sonra Merkez Bankası piyasaya dördüncü kez müdahale etti. Kurdaki dalgalanmalar devam ederken, Bloomberg HT kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme kararı aldı. Bugün saat 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek olan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında günlerdir rekor üstüne rekor kıran Dolar/TL bugün de 14,75 ile tarihi rekorunu yeniledi. Dolardaki bu dalgalanma sonrasında Merkez Bankası piyasaya dördüncü kez müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dolar kuru 14,26 seviyelerine kadar çekildi.

ERDOĞAN'DAN EKONOMİ ZİRVESİ

Döviz kurunda dalgalanmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme kararı aldı.

BAKAN NEBATİ DE KATILACAK

Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti. Toplantının 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek

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