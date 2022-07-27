FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı! - Son Dakika
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FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!

27.07.2022 21:07

ABD Merkez Bankası FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan yükseltti. Bu kararla birlikte politika faizi yüzde 2,25-2.50 aralığına çekildi.

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Oy birliği ile alınan karara göre, politika faizi 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarıldı.

ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİ

Karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı yenilendi. Enflasyonla ilgili Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefe dönme konusunda güçlü bir taahhüdü olduğu ifade edildi. Metinde harcamalar ve üretimin ücret artışlarına rağmen daha yumuşadığına vurgu yapıldı.

BEKLENTİLER 75 BAZ PUAN ARTIRILMASIYDI

Ekonomistler, Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin ediyordu. Yatırımcılar, yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceğini belirtiyordu.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gitti. ABD'de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gitti. ABD'de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı! - Son Dakika
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