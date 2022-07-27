FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Oy birliği ile alınan karara göre, politika faizi 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarıldı.

ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİ

Karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı yenilendi. Enflasyonla ilgili Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefe dönme konusunda güçlü bir taahhüdü olduğu ifade edildi. Metinde harcamalar ve üretimin ücret artışlarına rağmen daha yumuşadığına vurgu yapıldı.

BEKLENTİLER 75 BAZ PUAN ARTIRILMASIYDI

Ekonomistler, Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin ediyordu. Yatırımcılar, yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceğini belirtiyordu.