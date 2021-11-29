Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|22,74
|20,68
|9,96
|Türk İlaç Serum
|14,36
|13,06
|9,95
|SASA Polyester
|42,96
|39,42
|8,98
|Selçuk Ecza Deposu
|12,31
|11,31
|8,84
|Aksa
|27,90
|26,04
|7,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,67
|11,92
|6,29
|Kerevitaş Gıda
|5,37
|5,08
|5,71
|Aygaz
|22,00
|20,82
|5,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,07
|6,73
|5,05
|Tofaş Oto Fabrikası
|82,50
|78,70
|4,83
|Türk Telekom
|9,60
|9,17
|4,69
|İş GMYO
|2,49
|2,38
|4,62
|Tüpraş
|155,40
|149,00
|4,30
|Doğuş Otomotiv
|45,72
|44,00
|3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,89
|18,19
|3,85
|Çan2 Termik
|12,06
|11,63
|3,70
|Vestel
|30,98
|30,00
|3,27
|Ford Otosan
|246,50
|239,00
|3,14
|Anadolu Efes
|24,98
|24,26
|2,97
|Gübre Fabrikaları
|79,00
|76,75
|2,93
Kaynak: AA
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