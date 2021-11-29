Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 22,74 20,68 9,96 Türk İlaç Serum 14,36 13,06 9,95 SASA Polyester 42,96 39,42 8,98 Selçuk Ecza Deposu 12,31 11,31 8,84 Aksa 27,90 26,04 7,14 QUA Granite Hayal Yapı 12,67 11,92 6,29 Kerevitaş Gıda 5,37 5,08 5,71 Aygaz 22,00 20,82 5,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,07 6,73 5,05 Tofaş Oto Fabrikası 82,50 78,70 4,83 Türk Telekom 9,60 9,17 4,69 İş GMYO 2,49 2,38 4,62 Tüpraş 155,40 149,00 4,30 Doğuş Otomotiv 45,72 44,00 3,91 Tümosan Motor ve Traktör 18,89 18,19 3,85 Çan2 Termik 12,06 11,63 3,70 Vestel 30,98 30,00 3,27 Ford Otosan 246,50 239,00 3,14 Anadolu Efes 24,98 24,26 2,97 Gübre Fabrikaları 79,00 76,75 2,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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