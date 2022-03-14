Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

14.03.2022 21:05
Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberler... Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,2 artışla 436,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 7.193,47, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,21 değer kazanarak 13.929,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75'lik artışla 6.369,94 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,67'lik yükselişle 23.426,7 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.52 itibarıyla yüzde 0,61 değer kazanarak 1,098 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereleri olumlu karşıladı.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacağını bildirdi.

AB, Rusya ekonomisinin savaş ve uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle bu yıl en az yüzde 15 oranında küçüleceğini öngördü.

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England, Almanya, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika


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