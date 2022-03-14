Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,2 artışla 436,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 7.193,47, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,21 değer kazanarak 13.929,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75'lik artışla 6.369,94 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,67'lik yükselişle 23.426,7 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.52 itibarıyla yüzde 0,61 değer kazanarak 1,098 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereleri olumlu karşıladı.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacağını bildirdi.

AB, Rusya ekonomisinin savaş ve uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle bu yıl en az yüzde 15 oranında küçüleceğini öngördü.