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Son dakika haber... BAE Enerji Bakanı, petrol fiyatlarındaki artışa "jeopolitik gerginliklerin" neden olduğunu söyledi - Son Dakika

Son dakika haber... BAE Enerji Bakanı, petrol fiyatlarındaki artışa "jeopolitik gerginliklerin" neden olduğunu söyledi

14.02.2022 19:48
Son dakika haber... BAE Enerji Bakanı, petrol fiyatlarındaki artışa "jeopolitik gerginliklerin" neden olduğunu söyledi

Son dakika haber... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, petrol fiyatlarındaki artışın nedeninin jeopolitik gerginlikler olduğunu ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, petrol fiyatlarındaki artışın nedeninin jeopolitik gerginlikler olduğunu ifade etti.

Mezrui, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Petrol Fuarı'nda (EGYPS 2022) basına yaptığı açıklamada, yükselen petrol fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubunun, günlük 400 bin varillik üretim artışı planına bağlı kalacağını kaydeden Mezrui, grubun, küresel pazarın istikrarını koruması için şu ana kadar çok şey yaptığını belirtti.

Mezrui, OPEC + grubundaki hiçbir ülkenin, petrol üretiminde Rusya'nın yerini dolduramayacağını aktardı.

Rusya- Ukrayna hattındaki gerilime işaret eden Mezrui, petrol fiyatlarındaki artışın yaşanan jeopolitik gerilimlerden kaynaklandığını dile getirdi.

BAE'li Bakan, İran destekli Husilerin BAE'ye düzenlediği saldırılara da değinerek, BAE'nin altyapısının saldırılara karşı korunaklı olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını da etkiliyor. ABD'li yetkililerin iki ülke arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamaların ardından petrol fiyatları hızla artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu ay başında 90 dolar seviyesine ulaşan Brent petrolün varili, bugün 95,39 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 94,31 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubu, 2 Şubat'ta günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... BAE Enerji Bakanı, petrol fiyatlarındaki artışa 'jeopolitik gerginliklerin' neden olduğunu söyledi - Son Dakika Ekonomi


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