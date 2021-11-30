Son dakika haber! Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin...
30.11.2021 11:16
Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var."
Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var." - ANKARA
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