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Son dakika haber! Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin... - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin...

30.11.2021 11:16
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin...

Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var."

Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var." - ANKARA

Yol Haritası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Bakan Pakdemirli: '(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye'nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye'nin yol haritasında öncelikli olarak besin... - Son Dakika Ekonomi


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