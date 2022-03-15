Son dakika haber! BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü

15.03.2022 10:23
Son dakika haber! BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü

Gelen son dakika haberine göre Halkbank'ın düzenlediği 'Üreten Kadınlar Yarışması'na jüri üyesi olarak katılan BEE'O Propolis'in kurucusu, kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, kadın girişimci sayısının artmasıyla Türkiye'nin kalkınma hızının artacağını söyledi.

Halkbank'ın düzenlediği 'Üreten Kadınlar Yarışması'na jüri üyesi olarak katılan BEE'O Propolis'in kurucusu, kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, kadın girişimci sayısının artmasıyla Türkiye'nin kalkınma hızının artacağını söyledi.

"Üreten Kadınlar Yarışması'nın" ödül töreninde, ödül almaya hak kazanan kadın girişimciler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın elinden ödüllerini aldı. BEE'O Aslı Elif Tanuğur Samancı; yarışma hakkında hakkındaki görüşlerini aktardı. Samancı, "Üreten ve girişimci bir kadın olarak, kadın girişimciliğini desteklemesini son derece önemli buluyorum. Ben de, bu değerli yarışmada jüri üyesi olarak yer almaktan çok onur duydum. Kendi başarı hikayesini yazan, cesaretli kadın girişimcilere bu ödülleri vermekten çok mutlu oldum. Unutmayın ki, dünyada her şey kadınların eseridir. Kadın girişimcileri sayısı arttıkça, ülkemizin kalkınma hızı da artacaktır. Yarışmada emeği geçenlere, bu yarışmaya katılma cesaretini gösteren ve ödüle layık görülen tüm kadın girişimcileri tebrik ediyorum" dedi.

"Kadın istihdamının önemi"

Ayrıca iş yaşamında kadın istihdamının da önemine değinen Samancı, "TÜİK 2021 verilerine göre; dünyada, kadın istihdamının yüzde 1 oranında arttırılması ve kadınların iş gücüne katılması durumunda, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yüzde 30 oranında artacaktır. Bu da GSMH'ya 80 milyar dolar daha katkı sağlanması demektir. 2025 yılına kadar tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse eğer dünya ekonomisine 28 trilyon dolar daha ek katkı gelecektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Son dakika haber! BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü
Son dakika haber! BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü

YORUMLAR
500
HTLS Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi başladı HTLS Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi başladı

Maliye Bakanı, Osman Arslan, Halkbank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:57 Mahalle muhtarı isyan etti! 17 yıldır tamamlanamayan cami için 6 milyon lira lazım
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:21 Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:12:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! BEE'O Propolis kurucusu Samancı'dan girişimci kadınlara övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement