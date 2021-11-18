Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,134273 2,11 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,126281 2,11 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,129592 2,08 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,165232 2,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,019125 2,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,079136 1,85 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,024539 1,55 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,027985 1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012122 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011861 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,012637 2,02 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,038697 1,94 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,071263 1,94 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,071449 1,89 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,041725 1,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,196235 2,09 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,270075 2,09 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,163208 1,99 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,047309 1,96 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,099392 1,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,039270 2,00 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,012396 1,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,057074 1,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,081433 1,47 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,018184 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,066801 1,79 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,060945 1,77 Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,069498 1,76 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,063695 1,72 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,069022 1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032852 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,077628 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,082487 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,029665 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082250 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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