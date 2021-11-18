Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,134273
|2,11
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,126281
|2,11
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,129592
|2,08
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,165232
|2,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,019125
|2,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,079136
|1,85
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,024539
|1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,027985
|1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012122
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011861
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,012637
|2,02
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,038697
|1,94
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,071263
|1,94
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,071449
|1,89
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,041725
|1,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,196235
|2,09
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,270075
|2,09
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,163208
|1,99
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,047309
|1,96
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,099392
|1,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,039270
|2,00
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,012396
|1,76
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,057074
|1,57
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,081433
|1,47
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,018184
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,066801
|1,79
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,060945
|1,77
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,069498
|1,76
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,063695
|1,72
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,069022
|1,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032852
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,077628
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082487
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029665
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082250
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi