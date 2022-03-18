Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı

18.03.2022 09:57
Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 2.141,09 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 2.141,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,50 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 2.141,09 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün kapanışa yakın güçlenen alımlarla günü yüzde 2,14 artışla 2.133,59 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarını desteklediğini, buna karşın Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve bu kapsamda petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararının yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 puanın direnç, 2.090 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşının başlamasının ardından, 28 Şubat'ta politika faizini olağanüstü toplantıyla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Bankanın faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, karar metninde yapacağı yönlendirmeler ve farklı araçların devreye alınıp alınmayacağı kritik olacak.

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Borsa İstanbul, Turizm, Metal, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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