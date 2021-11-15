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Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

15.11.2021 18:44
Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Akbank6,976,349,94Sabancı...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akbank6,976,349,94
Sabancı Holding14,0612,799,93
Garanti Bankası11,6310,589,92
İş Bankası (C)6,996,369,91
Gözde Girişim8,017,299,88
Vakıflar Bankası4,043,689,78
Yapı ve Kredi Bankası3,393,099,71
Halkbank5,014,589,39
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,721,588,86
Şekerbank1,241,157,83
Koç Holding28,3426,387,43
Enka İnşaat13,1612,257,43
İş GMYO2,472,316,93
Arçelik39,4437,026,54
Ege Endüstri1.513,001.422,006,40
İskenderun Demir Çelik16,4815,526,19
Albaraka Türk2,142,025,94
Otokar366,00345,505,93
Emlak Konut GMYO2,182,065,83
İş Finansal Kiralama3,353,175,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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