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Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı - Son Dakika

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

11.01.2022 13:19
Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

Son dakika ekonomi haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Gazipaşa'dan Kaş'a 19 İlçenin kırsal mahalle grup yollarına 46 milyon 834 bin TL yatırım gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Gazipaşa'dan Kaş'a 19 İlçenin kırsal mahalle grup yollarına 46 milyon 834 bin TL yatırım gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında asfalttan, kar mücadelesine, bakım onarımdan yeni yolların açımına kadar vatandaşların daha konforlu ulaşımı için çalışmalar yürüttü. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar için yaklaşık 46 milyon 834 bin TL harcadı. Yıllar içinde deforme olan grup yolları, genişletilip alt yapısı yenilenerek asfaltlandı. Yazın sıklıkla kullanılan yaylalara ulaşım sağlayan yollar modernize edildi. Kış aylarında yaşanan sel ve heyelandan zarar gören noktalara anında müdahale edilerek yaşanan mağduriyetler giderildi.

"Kırsalda yoğun mesai"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçedeki kırsal mahalle grup yollarında 493 kilometre sathi kaplama, sıcak asfalt ve stabilize yol çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca heyelan nedeniyle bozulan 136 kilometre yolu onarırken, bunun yanında 19 ilçe genelinde yer alan 7 bin kilometre yolda da bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Kış aylarında da yoğun yağış yüzünden bozulan yollara yaklaşık 939 metre büz döşendi. Antalya'nın yaylalarında kardan kapanan yaklaşık 587 kilometre grup yolu ekipler tarafından açıldı. - ANTALYA

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı
Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı
Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı
Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı
Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Hisarcık, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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