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Son dakika haber! Ekvator Enerji'den Karadeniz'e 4 santral yatırımı - Son Dakika

Son dakika haber! Ekvator Enerji'den Karadeniz'e 4 santral yatırımı

25.01.2022 09:55
Son dakika haber! Ekvator Enerji'den Karadeniz'e 4 santral yatırımı

Son dakika haber: Ekvator Enerji Grubu, Karadeniz Bölgesi'nde toplamda 41,08 megavat kurulu güce sahip 4 hidroelektrik santralini portföyüne kattı.

Ekvator Enerji Grubu, Karadeniz Bölgesi'nde toplamda 41,08 megavat kurulu güce sahip 4 hidroelektrik santralini portföyüne kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekvator Enerji Grubu, Karadeniz Bölgesi'nde 3 farklı ilde 4 hidroelektrik santrali alarak portföyündeki enerji santral sayısını 9'a çıkardı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 6,32 megavat kurulu güce sahip Horyan HES, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 15,5 megavat kurulu güce sahip Köprübaşı HES, Giresun'un Espiye ilçesinde 9,32 megavat kurulu güce sahip Soğukpınar HES ile 9,94 megavat kurulu güce sahip Kıran HES, Ekvator Enerji'nin portföyüne eklediği yeni santraller oldu.

Yeni alınan 4 hidroelektrik santrali ile ortalama 23 bin 319 meskenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması ve 2 milyon 966 bin 228 ağacın çevreye sağlayacağı katkıya denk karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, yeni santral alımlarıyla toplam kurulu güçlerini 93,72 megavata yükselttiklerini belirterek, "Portföyümüzde bulunan 9 santralimizden elde edilen elektrik üretimi ile yılda toplam 6 milyon 407 bin 390 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunurken, 50 bin 372 meskenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Ekvador, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Ekvator Enerji'den Karadeniz'e 4 santral yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ekvator Enerji'den Karadeniz'e 4 santral yatırımı - Son Dakika
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