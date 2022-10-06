Emsal karar ile çiftçi iptal edilen prim günleri geri alacak

Bu karar ile emekli olamayan çiftçilerin önü açıldı

BURSA - Tarım Bağ-Kur günleri SGK tarafından iptal edilen çiftçilere gün doğdu. İptal edilen günlerin geçerli sayılması için açılan davada verilen emsal karar ile vatandaşlar prim günleri geri almaya hak kazandı.

Bursa ve ilçelerinde emekli olmayı bekleyen çiftçilerin Tarım Bağ-Kur günleri SGK tarafından iptal edilince üreticilerin emekli olma beklentileri zora girmişti. Mahkemenin verdiği emsal karar ile çiftçiye iptal edilen prim günleri geri verilirken günleri dolanlar ise emekli olabilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat İlknur Peker, "Sosyal güvenlik Kurumu tarafından yapılan hatalı bir işlemden dolayı çiftçilerimizin bağ kur prim günleri iptal olmuştu. Bizde Bursa Yenişehir'de yaşayan bir çiftçimiz adına açtığımız davayı kazandık. Mahkeme vatandaşın iptal edilen günlerinin geçerli sayılması yönünde bir karar verdi. Bu aldığımız karar emsal bir karar olmuş oldu. Bundan sonraki süreçte prim günleri iptal olan vatandaşlar dava açtıkları takdirde prim günleri sayılacak. ve emekli olma günleri dolduysa emekli olabilecekler. Bu durumda olan vatandaşlarımızın dava açması gerekiyor. Bu aldığımız karar emsal bir karar olmakla beraber otomatik olarak tüm vatandaşlarımız açısından geçerli değil, herkesin kendi davasını açıp kararını alması gerekiyor" diye konuştu.