BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,117113
|2,50
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,159615
|2,46
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,095702
|2,42
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,180774
|2,39
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,257873
|2,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,030167
|2,20
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,032801
|1,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,014038
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012359
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012952
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,016282
|3,39
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,049951
|3,37
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,049087
|3,35
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,154198
|3,32
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054180
|3,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,060493
|2,82
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,024664
|2,73
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,212024
|2,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,353090
|2,68
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,028978
|2,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,015554
|4,84
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,051561
|2,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068830
|1,96
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,099000
|1,92
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,052376
|1,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,028760
|3,75
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,053357
|3,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,088895
|3,71
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,086051
|3,71
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,085695
|3,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030002
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078497
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083408
|0,04
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079243
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033213
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi