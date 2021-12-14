BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,117113 2,50 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,159615 2,46 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,095702 2,42 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,180774 2,39 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,257873 2,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,030167 2,20 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,032801 1,84 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,014038 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,012359 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012952 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,016282 3,39 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,049951 3,37 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,049087 3,35 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,154198 3,32 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054180 3,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,060493 2,82 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,024664 2,73 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,212024 2,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,353090 2,68 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,028978 2,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,015554 4,84 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,051561 2,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068830 1,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,099000 1,92 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,052376 1,66 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,028760 3,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,053357 3,72 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,088895 3,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,086051 3,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,085695 3,69 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,030002 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078497 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,083408 0,04 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079243 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,033213 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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