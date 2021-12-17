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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

17.12.2021 16:12
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820857-0,27Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227224-0,26HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820857-0,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227224-0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548228-0,26
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028368-0,10
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,083296-0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,056522-0,80
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,724531-0,63
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,125236-0,40
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,317095-0,24
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,518841-0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,045168-0,11
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,972314-0,03
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,922207-0,03
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,023901-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Finans, Altın, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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