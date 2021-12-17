Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820857
|-0,27
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227224
|-0,26
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548228
|-0,26
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,028368
|-0,10
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,083296
|-0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,056522
|-0,80
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,724531
|-0,63
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,125236
|-0,40
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,317095
|-0,24
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,518841
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,045168
|-0,11
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,972314
|-0,03
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,922207
|-0,03
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,023901
|-0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi