Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 3,30 3,40 -2,94 Erbosan 101,70 103,80 -2,02 Bera Holding 10,30 10,47 -1,62 Kervan Gıda 12,01 12,19 -1,48 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,89 -1,12 Torunlar GMYO 3,62 3,65 -0,82 Kardemir (D) 6,46 6,49 -0,46 Ülker Bisküvi 19,17 19,23 -0,31 İş Yatırım Menkul Değerler 13,56 13,60 -0,29 Bim Mağazalar 67,95 68,05 -0,15 Pegasus 71,75 71,85 -0,14 Aksa 20,68 20,70 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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