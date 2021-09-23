Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|3,30
|3,40
|-2,94
|Erbosan
|101,70
|103,80
|-2,02
|Bera Holding
|10,30
|10,47
|-1,62
|Kervan Gıda
|12,01
|12,19
|-1,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,89
|-1,12
|Torunlar GMYO
|3,62
|3,65
|-0,82
|Kardemir (D)
|6,46
|6,49
|-0,46
|Ülker Bisküvi
|19,17
|19,23
|-0,31
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,56
|13,60
|-0,29
|Bim Mağazalar
|67,95
|68,05
|-0,15
|Pegasus
|71,75
|71,85
|-0,14
|Aksa
|20,68
|20,70
|-0,10
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi