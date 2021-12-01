Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 21,02 19,35 8,63 Türk Hava Yolları 18,44 17,22 7,08 SASA Polyester 46,32 43,40 6,73 TAV Havalimanları 28,58 26,86 6,40 Pegasus 93,00 88,00 5,68 Tümosan Motor ve Traktör 20,40 19,38 5,26 Türkiye Sigorta 5,47 5,26 3,99 Hektaş 13,41 12,90 3,95 Yapı ve Kredi Bankası 3,29 3,17 3,79 Aksa 28,72 27,72 3,61 Şişe Cam 13,00 12,55 3,59 Tüpraş 157,10 151,70 3,56 Şekerbank 1,17 1,13 3,54 Arçelik 45,06 43,52 3,54 Kardemir (D) 8,85 8,55 3,51 Biotrend Çevre ve Enerji 6,30 6,10 3,28 Sabancı Holding 13,34 12,94 3,09 Akbank 6,72 6,52 3,07 İş Bankası (C) 6,77 6,57 3,04 Halkbank 4,93 4,79 2,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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