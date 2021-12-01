Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|21,02
|19,35
|8,63
|Türk Hava Yolları
|18,44
|17,22
|7,08
|SASA Polyester
|46,32
|43,40
|6,73
|TAV Havalimanları
|28,58
|26,86
|6,40
|Pegasus
|93,00
|88,00
|5,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,40
|19,38
|5,26
|Türkiye Sigorta
|5,47
|5,26
|3,99
|Hektaş
|13,41
|12,90
|3,95
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,29
|3,17
|3,79
|Aksa
|28,72
|27,72
|3,61
|Şişe Cam
|13,00
|12,55
|3,59
|Tüpraş
|157,10
|151,70
|3,56
|Şekerbank
|1,17
|1,13
|3,54
|Arçelik
|45,06
|43,52
|3,54
|Kardemir (D)
|8,85
|8,55
|3,51
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,30
|6,10
|3,28
|Sabancı Holding
|13,34
|12,94
|3,09
|Akbank
|6,72
|6,52
|3,07
|İş Bankası (C)
|6,77
|6,57
|3,04
|Halkbank
|4,93
|4,79
|2,92
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi