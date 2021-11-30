Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 12,78 11,73 8,95 Koza Altın 129,70 120,60 7,55 Sarkuysan 19,17 17,85 7,39 Koza Madencilik 20,14 18,94 6,34 Kordsa Teknik Tekstil 34,56 32,58 6,08 Gübre Fabrikaları 82,65 79,00 4,62 Türk Telekom 9,98 9,60 3,96 İş GMYO 2,58 2,49 3,61 Karsan Otomotiv 4,05 3,91 3,58 Alarko GMYO 28,24 27,40 3,07 Tofaş Oto Fabrikası 84,85 82,50 2,85 Logo Yazılım 48,84 47,56 2,69 Aksa 28,64 27,90 2,65 Çimsa 32,60 31,78 2,58 Parsan 35,60 34,78 2,36 Esenboğa Elektrik 30,24 29,58 2,23 Doğuş Otomotiv 46,72 45,72 2,19 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,50 1,47 2,04 Aksa Enerji 9,06 8,88 2,03 Netaş Telekomünikasyon 20,62 20,22 1,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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