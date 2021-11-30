Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,78
|11,73
|8,95
|Koza Altın
|129,70
|120,60
|7,55
|Sarkuysan
|19,17
|17,85
|7,39
|Koza Madencilik
|20,14
|18,94
|6,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|34,56
|32,58
|6,08
|Gübre Fabrikaları
|82,65
|79,00
|4,62
|Türk Telekom
|9,98
|9,60
|3,96
|İş GMYO
|2,58
|2,49
|3,61
|Karsan Otomotiv
|4,05
|3,91
|3,58
|Alarko GMYO
|28,24
|27,40
|3,07
|Tofaş Oto Fabrikası
|84,85
|82,50
|2,85
|Logo Yazılım
|48,84
|47,56
|2,69
|Aksa
|28,64
|27,90
|2,65
|Çimsa
|32,60
|31,78
|2,58
|Parsan
|35,60
|34,78
|2,36
|Esenboğa Elektrik
|30,24
|29,58
|2,23
|Doğuş Otomotiv
|46,72
|45,72
|2,19
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,50
|1,47
|2,04
|Aksa Enerji
|9,06
|8,88
|2,03
|Netaş Telekomünikasyon
|20,62
|20,22
|1,98
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi