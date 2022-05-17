Son dakika haber: Her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon - Son Dakika
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Son dakika haber: Her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon

17.05.2022 13:56
Son dakika haber: Her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon

Son dakika haberi: Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, hipertansiyonun dünyada her yıl 7,6 milyon kişinin ölümüne yol açtığını, ülkemizde ise her dört ölümden birinin hipertansiyona bağlı olduğunu ifade etti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, hipertansiyonun dünyada her yıl 7,6 milyon kişinin ölümüne yol açtığını, ülkemizde ise her dört ölümden birinin hipertansiyona bağlı olduğunu ifade etti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Boztosun, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'deki yapılan çalışmalarda erişkin yaş grubunda (18 yaş üstü) hipertansiyon sıklığının yüzde 30,3 ile yüzde 35,9 arasında değiştiğini aktaran Boztosun, şunları kaydetti:

"Hipertansiyon, dünyada her yıl 7,6 milyon kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin maluliyetine yol açıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon. Ailede hipertansiyon öyküsü, 65 yaş veya üzerinde olmak, diyabet ve böbrek hastalığı gibi eşlik eden hastalıklara sahip olmak hipertansiyon için değiştirilemeyen risk faktörleri arasında. Ülkemizde hipertansiyon hastalarının yüzde 45'i bunun farkında değil. Kadınların 3'te biri, erkeklerin ise yüzde 59'u hasta olduğunu bilmiyor. Hastalarımız hastalığı ciddiye almadığından felç, inme, kalp krizi gibi hastalıklarla yaşantısını sürdürmek zorunda kalıyor. Bazı hastalarda hiçbir belirtisi olmayan hipertansiyon tipleri var. En tehlikelisi 'sessiz katil' dediğimiz bu durum. Çünkü kişi hastalığın farkında olmadan yaşamını sürdürürken felç ya da kalp krizi geçiriyor."

Boztosun, yüksek tuz tüketimi ve yetersiz potasyum alımının yüksek tansiyona neden olduğunu, kalp hastalığı ve inme riskini artırdığını da belirterek, hipertansiyonu önlemek için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Tuz alımının azaltın (<5 gram/gün). Daha fazla meyve ve sebze tüketin. Düzenli fiziksel aktivite yapın. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımından kaçının. Alkol tüketimini azaltın. Doymuş yağ oranı yüksek gıdaların alımını sınırlandırın ve trans yağ alımını azaltın."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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