Son dakika haber! Karadağ Ankara Büyükelçiliği'nden Türk şirketlerine yatırım daveti - Son Dakika
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Son dakika haber! Karadağ Ankara Büyükelçiliği'nden Türk şirketlerine yatırım daveti

03.10.2022 14:57
Son dakika haber! Karadağ Ankara Büyükelçiliği'nden Türk şirketlerine yatırım daveti

Son dakika haberi: Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'nun (SANKON) genel merkezini ziyaret ederek, Türkiye ile aralarındaki ekonomik ilişkilere değindi.

Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'nun (SANKON) genel merkezini ziyaret ederek, Türkiye ile aralarındaki ekonomik ilişkilere değindi. Büyükelçi Kastratovic, Türk şirketlerini Karadağ'a yatırım yapmaya davet etti.

Görüşmede, SANKON Ferudun Cevahiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Karadağ'ın yatırım olanakları hakkında bilgi veren Büyükelçi Kastratovic, "Her iki ülke arasında güçlü ticaret hacmimiz var. Bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız. Türkiye ile Karadağ arasında güçlü tarihi bağlarımız var. Türk şirketlerini Karadağ Devleti'ne yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

"Türk şirketleri olarak görev almaya hazırız"

Ferudun Cevahiroğlu ise "SANKON kuruluşu olarak, Türkiye ile Karadağ arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İlişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla Karadağ Devleti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız. SANKON kuruluşu olarak Karadağ Devleti'nin ekonomik kalkınmasına yönelik inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık projelerinde Türk şirketleri olarak görev almaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Karadağ, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Karadağ Ankara Büyükelçiliği'nden Türk şirketlerine yatırım daveti - Son Dakika

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