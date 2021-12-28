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Son dakika haber... Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları - Son Dakika

Son dakika haber... Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları

28.12.2021 10:20
Son dakika haber... Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları

Son dakika ekonomi haberine göre Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresinin 2021 yılında yaptığı alt yapı yatırımlarının köylerde yaşam kalitesini gözle görülür bir biçimde arttırdığını belirtti.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresinin 2021 yılında yaptığı alt yapı yatırımlarının köylerde yaşam kalitesini gözle görülür bir biçimde arttırdığını belirtti.

2021 yılında Kütahya'ya yapılan alt yapı yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, " 23 adet içme suyu isale hattının 21 adedi tamamlanırken, yapımı devam eden 2 adet işin de yüzde 95'i tamamlanmış durumda.16 adet içme suyu şebeke hattının 15'i tamamlanırken, 1 adet işinde yüzde 60' ı tamamlandı. 16 adet kanalizasyon çalışmasının 15'i tamamlanırken, yapımı devam eden 1 adet kanalizasyon çalışmasının yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. 8 adet su deposu yapım işinin 6 adedi tamamlanırken 2 adedinin yüzde 50'si tamamlanmış durumda. 8 adet su deposu onarım işinin 5 tanesi tamamlanmış olup 3 adedinin onarım işi yüzde 70 oranında tamamlandı. Fosseptik çalışmalarımız kapsamında 12 adet işin 11 adedi tamamlanırken 1 adet fosseptik çalışmamız da aralıksız devam ediyor. İçme suyu tesislerinin çalıştırılması amacı ile 14 Adet GES çalışmasının hepsi tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Şehir yaşamı ile köylerdeki yaşam kalitesi arasındaki makasın ortadan kalkması amacı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da ara vermeden sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haber... Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları
Son dakika haber... Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları
Son dakika haber... Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları

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Musa Yılmaz, Kütahya, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları - Son Dakika
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