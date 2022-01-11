Üye Girişi
Son dakika haber | Manisa 2021 yılında yatırımlarıyla dikkat çekti - Son Dakika

Son dakika haber | Manisa 2021 yılında yatırımlarıyla dikkat çekti

11.01.2022 22:56
Son dakika haber | Manisa 2021 yılında yatırımlarıyla dikkat çekti

Son dakika ekonomi haberine göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında olduklarını belirterek, "Sadece geçtiğimiz yıl, Büyükşehir ve MASKİ olarak toplamda 891 milyon 757 bin TL yatırım gerçekleştirdik.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında olduklarını belirterek, "Sadece geçtiğimiz yıl, Büyükşehir ve MASKİ olarak toplamda 891 milyon 757 bin TL yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar ise 4 milyar 803 milyon 526 bin TL'lik hizmet ve yatırım yaptık" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ocak Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hizmet ve yatırımlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten Başkan Ergün, "Aralık ayı meclisinde de ifade ettiğim gibi, son 2 yılda Covid-19 salgını ve bu salgının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle zor günler geçirdik ve etkileri halen daha devam ediyor. Buna rağmen, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yatırımlarımıza ve hizmetlerimize ara vermeden devam ettik. Büyükşehir Belediyemizin, 2020 yılı bütçe performansıyla 30 büyükşehir arasında birinci olduğunu, yine bu sıralardan sizlerle paylaşmıştım. Üretken belediyecilik anlayışıyla bütçesinden yatırımlara en çok kaynak ayıran belediyeler arasında her zaman zirvede olduğumuzu da gururla ifade etmek istiyorum" dedi.

Yaklaşık 5 milyar, yatırımlara harcandı

Büyükşehir ve MASKİ bütçesi hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Ergün, "Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 490 milyonluk bütçesinin 656 milyon 757 bin lirası ile sadece yatırım yaptık. Yüzde 46,08 gibi bir orana denk geliyor. 2014 yılından bugüne kadar da bütçemizin 3 milyar 524 milyon 858 bin TL'lik kısmını yatırıma ayırarak hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek projelerimizi hayata geçirdik. Bu söylediklerim, Büyükşehir Belediyemizin yatırım miktarı. MASKİ tarafında ise, 700 milyonluk bütçesinin 235 milyon lirasını yatırım harcamaları noktasında geçtiğimiz yıl kullandık. Burada da yüzde 34,97 gibi bir oran çıkıyor. MASKİ'nin kurulmasından bugüne kadar da ilimiz genelinde 1 milyar 278 milyon 668 bin TL yatırım yaptık. Asfalt çalışmalarından altyapılara, atıksu arıtma tesislerinden prestij caddelere, yeşil alan uygulamalarından kırsal kalkınma desteklerine ve itfaiye hizmetlerine kadar onlarca hizmet ve yatırımımız için sadece geçtiğimiz yıl Büyükşehir ve MASKİ olarak toplamda 891 milyon 757 bin TL yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar ise 4 milyar 803 milyon 526 bin TL'lik hizmet ve yatırım yaptık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bir ödül daha

Konuşmasının son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesinin ödüle layık görülen projesinden bahseden Başkan Ergün, şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması', İstanbul'da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyemizi temsilen Mehmet Güzgülü Bey orada yer aldı. 171 belediye ve 196 proje fikrinin rekabet ettiği yarışmada, Manisa Büyükşehir Belediyemiz de engelli araç sürücülerinin en yakın park yerini bulmasına yönelik geliştireceği projeyle ödüle layık görüldüğünü gururla belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - MANİSA

Son dakika haber | Manisa 2021 yılında yatırımlarıyla dikkat çekti
Son dakika haber | Manisa 2021 yılında yatırımlarıyla dikkat çekti

YORUMLAR
500

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Yatırım, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Manisa 2021 yılında yatırımlarıyla dikkat çekti - Son Dakika Ekonomi


Trafikte çıkan tartışmada aracın önünü kesip, sürücüsünü vurdu Trafikte çıkan tartışmada aracın önünü kesip, sürücüsünü vurdu         
22:57
Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı         
22:40
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
22:56 Trafikte çıkan tartışmada aracın önünü kesip, sürücüsünü vurdu
22:50 Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı 3 ayrı suçtan tutuklandı
22:40 Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı
22:11 TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
22:10 Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi
21:58 Yeğenine alkol içiren teyze, sosyal medyada büyük tepki çekti
21:52 POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı
21:43 Toplu ulaşımdaki yolculuklarıyla ünlenen köpek Boji, Ömer Koç tarafından sahiplenildi
21:23 Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi
21:11 İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 23:03:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Manisa 2021 yılında yatırımlarıyla dikkat çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement